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  • «Такое впечатление, что ночью перевозили скот»: жительница Днепра пожаловалась на состояние маршрутки №32

«Такое впечатление, что ночью перевозили скот»: жительница Днепра пожаловалась на состояние маршрутки №32

Сегодня 10:32
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Перевозчик отреагировал на жалобу днепрянки.

Новости Днепра про

Сегодня, 26 января, жительница Днепра пожаловалась в соцсети на состояние маршрутки №32. Женщина написала, что в салоне было грязно и неприятно пахло. Кроме того, она отметила, что «сиденья перекошены».

Такое впечатление, что ночью перевозили скот, а утром поставили на маршрут, – отметила горожанка.

Новости Днепра про

Позже представитель перевозчика ООО «Технополис» отреагировал на жалобу и отметил, что «автобус будет снят с линии для устранения неполадок».

Новости Днепра про

Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с «дыркой».

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