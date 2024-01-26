«Такое впечатление, что ночью перевозили скот»: жительница Днепра пожаловалась на состояние маршрутки №32

Сегодня, 26 января, жительница Днепра пожаловалась в соцсети на состояние маршрутки №32. Женщина написала, что в салоне было грязно и неприятно пахло. Кроме того, она отметила, что «сиденья перекошены».
Такое впечатление, что ночью перевозили скот, а утром поставили на маршрут, – отметила горожанка.
Позже представитель перевозчика ООО «Технополис» отреагировал на жалобу и отметил, что «автобус будет снят с линии для устранения неполадок».
Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра пожаловалась, что по городу ездит троллейбус с «дыркой».
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