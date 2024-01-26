+10 и выше: когда к Днепру «прискачет» резкое потепление

В начале февраля в Днепр придет резкое потепление.

Народная синоптик Наталья Диденко сделала прогноз погоды на конец января — начало февраля. С 29 января на территории Украины ожидается прекращение осадков и солнечные прояснения, а уже с начала февраля — потепление, написала Наталья в своем телеграм-канале.

А с 31 января – 1 февраля прискачет в Украину резкое потепление, хотя и с осадками, однако до +3+8 градусов, а на юге и на юго-западе до +8+12 градусов! Не надо сразу бежать в коридор и забрасывать вглубь шкафа теплые куртки и толстые шапки, потому что зима продолжается и дальнейшие колебания температуры воздуха в сторону похолодания еще будут, — утверждает Наталья.

Это касается и Днепра, где 1 февраля температура воздуха может составить более 10 градусов тепла.

Прогноз на выходные 27 и 28 января

27 и 28 января в Украине будет преобладать облачная погода с периодическими небольшими осадками. В западных областях – к умеренным. Возможен дождь и мокрый снег. Ночью еще может поморозить до -3 градусов.

Напомним, в Днепре и области с середины января выпала тройная норма осадков

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