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+10 і вище: коли до Дніпра “прискаче” різке потепління

Сьогодні 14:04
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На початку лютого до Дніпра прийде різке потепління.

Новости Днепра про +10 і вище: коли до Дніпра

Народна синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди на кінець січня – початок лютого. З 29 січня на території України очікується припинення опадів та сонячні прояснення, а вже з початку лютого – потепління, написала пані Наталя у своєму телеграм-каналі.

А з 31 січня – 1 лютого прискаче в Україну різке потепління, хоча й з опадами, проте до +3+8 градусів, а на півдні та на південному заході до +8+12 градусів! Не треба одразу бігти в коридор і закидати вглиб шафи теплі куртки та товсті шапки, бо зима ще триває і подальші коливання температури повітря у бік похолодання ще будуть, – стверджує пані Наталя.

Це стосується і Дніпра, де 1 лютого температура повітря може сягнути понад 10 градусів тепла. 

Прогноз на вихідні 27 та 28 січня

27 та 28 січня переважатиме в Україні хмарна погода з періодичними невеликими опадами. У західних областях – до помірних. Очікується дощ та мокрий сніг. Вночі ще може поморозити до -3 градусів. 

Нагадаємо, у Дніпрі та області з середини січня випала потрійна норма опадів

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