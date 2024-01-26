+10 і вище: коли до Дніпра “прискаче” різке потепління

На початку лютого до Дніпра прийде різке потепління.

Народна синоптикиня Наталка Діденко зробила прогноз погоди на кінець січня – початок лютого. З 29 січня на території України очікується припинення опадів та сонячні прояснення, а вже з початку лютого – потепління, написала пані Наталя у своєму телеграм-каналі.

А з 31 січня – 1 лютого прискаче в Україну різке потепління, хоча й з опадами, проте до +3+8 градусів, а на півдні та на південному заході до +8+12 градусів! Не треба одразу бігти в коридор і закидати вглиб шафи теплі куртки та товсті шапки, бо зима ще триває і подальші коливання температури повітря у бік похолодання ще будуть, – стверджує пані Наталя.

Це стосується і Дніпра, де 1 лютого температура повітря може сягнути понад 10 градусів тепла.

Прогноз на вихідні 27 та 28 січня

27 та 28 січня переважатиме в Україні хмарна погода з періодичними невеликими опадами. У західних областях – до помірних. Очікується дощ та мокрий сніг. Вночі ще може поморозити до -3 градусів.

Нагадаємо, у Дніпрі та області з середини січня випала потрійна норма опадів

Читайте також:

Українська Русский

Автор: