У Дніпрі та області з середини січня випала потрійна норма опадів

У Дніпропетровській області у другій декаді випала потрійна норма опадів.

Попри те, що грудень був незвично теплим та сухим, і метеорологічна зима почалася лише 8 січня, другий місяць виявився рекордним за багатьма показниками.

У другій декаді січня спостерігалась нестійка з істотними опадами погода, повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Середня температура повітря в середині січня виявилась на 0,3°С нижче за середню багаторічну і становила 3,1ºС морозу.

Максимальний показник, який вдалося зафіксувати синоптикам, становив 7,2°С тепла, поверхня ґрунту в цей час прогрівалась до 7°С тепла. Мінімальна температура повітря знижувалась до 16,8° морозу, поверхня снігу в цей час охолоджувалась до 17ºС морозу.

Сума опадів за декаду склала 34 мм, або 309% норми, тобто втричі більше ніж потрібно.

Сніговий покрив зійшов 19 січня. Розрахункова критична температура вимерзання для озимих колосових культур у фазі кущіння становила 15,6ºС морозу.

На початку ІІІ декади утримувалась морозна погода, мінімальна температура знижувалась до 8°С морозу, максимальна піднімалась до 1°С тепла, 21 січня на всій території області спостерігались незначні опади у вигляді снігу.

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