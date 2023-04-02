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  • В кафе в Санкт-Петербурге раздался «хлопок»: погиб российский военкор-пропагандист Татарский

В кафе в Санкт-Петербурге раздался «хлопок»: погиб российский военкор-пропагандист Татарский

Сегодня 19:27
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В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной раздался, как пишет российское пропагандистское издание "Риа Новости", "хлопок".

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Известно, что там проходил творческий вечер военкора, пропагандиста и террориста Владлена Татарского. Он погиб.

Также «Риа» сообщает о 15 пострадавших.

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Это татарский. уже покойный.

Момент «хлопка»:

Предварительно, в кафе сработало взрывное устройство, которое, вероятно, принесла девушка.

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Стремоусов, принимай пополнение!

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