В кафе в Санкт-Петербурге раздался «хлопок»: погиб российский военкор-пропагандист Татарский

Известно, что там проходил творческий вечер военкора, пропагандиста и террориста Владлена Татарского. Он погиб.
Также «Риа» сообщает о 15 пострадавших.
Момент «хлопка»:
Предварительно, в кафе сработало взрывное устройство, которое, вероятно, принесла девушка.
Стремоусов, принимай пополнение!
Читайте также:
Автор:
Во время грозы ночью 1 апреля молния попала во Всемирный…
В результате обстрела погибли водитель молоковоза и экспедитор.
В четверг, 30 марта, около 20:20 на линию "102" позвонил…
В пятницу, 31 марта, в 02:33 на линию «101» сообщили…
Также угарным газом отравились мама и бабушка мальчика.
Во время грозы ночью 1 апреля молния попала во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке.
Дым заполонил весь подъезд.
В результате обстрела погибли водитель молоковоза и экспедитор.
Шутка ли это, читайте в нашем материале!
Жизнь обязательно победит!
Очень красиво!
В субботу, 1 апреля, в 18:47 на линию «101» сообщили о возгорании грузовика на улице Широкая в Каменском.
В воскресенье, 2 апреля, многие жители Днепра остались без воды.
В субботу, 1 апреля, в 23:26 на линию «101» сообщили о том, что в поселке Сурско-Михайловка Renault упал с моста и перевернулся на бок.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!