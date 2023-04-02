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  • У кафе в Санкт-Петербурзі пролунав “хлопок”: загинув російський воєнкор-пропагандист Татарський

У кафе в Санкт-Петербурзі пролунав “хлопок”: загинув російський воєнкор-пропагандист Татарський

Сьогодні 19:27
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У центрі Санкт-Петербурга в кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній пролунав, як пише російське пропагандистське видання "Ріа Новини", "хлопок".

Новости Днепра про У кафе в Санкт-Петербурзі пролунав

Новости Днепра про У кафе в Санкт-Петербурзі пролунав

Відомо, що там проходив творчий вечір воєнкора, пропагандиста та терориста Владлена Татарського. Він загинув.

Також “Ріа” повідомляє про 15 постраждалих.

Новости Днепра про У кафе в Санкт-Петербурзі пролунав

Це татарський. уже покійний.

Момент “хлопка”: 

Попередньо, в кафе спрацював вибуховий пристрій, який, ймовірно, принесла дівчина.

Новости Днепра про У кафе в Санкт-Петербурзі пролунав

Стрємоусов, приймай поповнення!

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