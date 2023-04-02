У кафе в Санкт-Петербурзі пролунав “хлопок”: загинув російський воєнкор-пропагандист Татарський

Відомо, що там проходив творчий вечір воєнкора, пропагандиста та терориста Владлена Татарського. Він загинув.
Також “Ріа” повідомляє про 15 постраждалих.
Момент “хлопка”:
Попередньо, в кафе спрацював вибуховий пристрій, який, ймовірно, принесла дівчина.
Стрємоусов, приймай поповнення!
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Александра Лучка
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