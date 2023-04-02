У кафе в Санкт-Петербурзі пролунав “хлопок”: загинув російський воєнкор-пропагандист Татарський

У центрі Санкт-Петербурга в кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній пролунав, як пише російське пропагандистське видання "Ріа Новини", "хлопок".

Відомо, що там проходив творчий вечір воєнкора, пропагандиста та терориста Владлена Татарського. Він загинув.

Також “Ріа” повідомляє про 15 постраждалих.

Момент “хлопка”:

Попередньо, в кафе спрацював вибуховий пристрій, який, ймовірно, принесла дівчина.

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