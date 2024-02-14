В ГУР заявили, что Telegram содержит в себе угрозы для безопасности Украины: могут ли его заблокировать

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов во время брифинга в «Медиацентре Украина».
По его словам, все угрозы, которые Telegram несет в общество, вполне реальны и вопросы в основном вызывает сама платформа, а не пользователи, которые используют ее.
Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопрос к самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос надо давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет, — заявил Андрей Юсов.
По его словам, Украина выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в частности с Telegram, чтобы работать по прозрачным правилам: и согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами.
С кем-то это получается лучше решать, с кем-то сложнее. С Telegram получается тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много, — подытожил представитель ГУР.
Отметим, о блокировке этого мессенджера на территории Украины речь пока не идет.
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