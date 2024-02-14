В Днепропетровской области популяция хищных лис выросла в 2,5 раза

На днях в Никопольском районе хищная лиса напала на человека. Жертвой агрессивного животного стала мать двоих детей, которая в тот момент шла по сельской улице вместе с малышами. Случай получил значительную огласку. Это не в первый раз, когда диких лис встречают в селах и городах, однако до этого они не бросались на людей посреди населенного пункта.
По последним данным в области зафиксирован рост количества рыжих лис в 2,5 раза, написал в своем Telegram-канале глава облсовета Николай Лукашук.
Лисы являются переносчиками бешенства. В прошлом году существенно возросло количество животных, больных бешенством, если сравнивать с показателями 2022 года.
Как сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней, в 2022 было зафиксировано 14 случаев, в 2023 — 77, и только за январь-февраль 2024 зарегистрировали 20 случаев.
Такая ситуация сложилась из-за запрета отстрела охотничьих животных во время военного положения в стране. Также дикие звери мигрируют из регионов, где сейчас ведутся боевые действия. А Днепропетровщина находится по соседству с тремя областями, где сейчас горячее всего.
Увидели дикое животное – не приближайтесь к нему. Но не останавливайтесь резко. Продолжайте двигаться в том же темпе, но смените траекторию и старайтесь обойти животное другой дорогой.
Покажите, что у вас в руках. Если вы увидели дикое животное в пределах населенного пункта, сообщите об этом в полицию. Если за пределами населенного пункта, звоните в украинское общество охотников и рыбаков (+380968233252).
Если уж так случилось, что дикое животное укусило вас – немедленно обратитесь в больницу, чтобы получить антирабическую вакцину.
Читайте также:
Автор:
Смотровая площадка в парке Шевченко – одно из любимых мест…
К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
В феврале на Набережной Победы расцвели крокусы и шафран.
Вместе с Днем всех влюбленных сегодня отмечается День любителей библиотек.…
Смотровая площадка в парке Шевченко – одно из любимых мест прогулок и времяпровождения жителей Днепра. Тут назначают свиданья, устраивают фотосессии, любуются видом на Днепр и закатом солнца. Но мало кто из жителей Днепра знает, что раньше смотровая площадка в парке…
Мы подобрали для вас самые смешные!
К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
В феврале на Набережной Победы расцвели крокусы и шафран.
Каждый день россияне атакуют Днепропетровщину.
Вместе с Днем всех влюбленных сегодня отмечается День любителей библиотек. В этих «храмах» книги можно не только найти редкий экземпляр трудов любимого писателя, узнать о новинках на книжных рынках, полистать старые книги, но также найти друзей по интересам, побывать на…
Романтический "Валентин" уже побывал в сквере Усачева.
В Днепре в конце зимы цветут первые весенние растения.
К сожалению, пострадала 21-летняя девушка.
В Нацполиции разъяснили, могут ли повторно призвать человека, уже получившего условный срок наказания за уклонение от мобилизации.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!