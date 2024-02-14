В Днепропетровской области популяция хищных лис выросла в 2,5 раза

В Днепропетровской области с самого начала полномасштабной войны значительно возросла популяция диких лис.

На днях в Никопольском районе хищная лиса напала на человека. Жертвой агрессивного животного стала мать двоих детей, которая в тот момент шла по сельской улице вместе с малышами. Случай получил значительную огласку. Это не в первый раз, когда диких лис встречают в селах и городах, однако до этого они не бросались на людей посреди населенного пункта.

По последним данным в области зафиксирован рост количества рыжих лис в 2,5 раза, написал в своем Telegram-канале глава облсовета Николай Лукашук.

Лисы являются переносчиками бешенства. В прошлом году существенно возросло количество животных, больных бешенством, если сравнивать с показателями 2022 года.

Как сообщает Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней, в 2022 было зафиксировано 14 случаев, в 2023 — 77, и только за январь-февраль 2024 зарегистрировали 20 случаев.

Такая ситуация сложилась из-за запрета отстрела охотничьих животных во время военного положения в стране. Также дикие звери мигрируют из регионов, где сейчас ведутся боевые действия. А Днепропетровщина находится по соседству с тремя областями, где сейчас горячее всего.

Что делать, если наткнулись на дикое животное?

Увидели дикое животное – не приближайтесь к нему. Но не останавливайтесь резко. Продолжайте двигаться в том же темпе, но смените траекторию и старайтесь обойти животное другой дорогой.

Покажите, что у вас в руках. Если вы увидели дикое животное в пределах населенного пункта, сообщите об этом в полицию. Если за пределами населенного пункта, звоните в украинское общество охотников и рыбаков (+380968233252).

Если уж так случилось, что дикое животное укусило вас – немедленно обратитесь в больницу, чтобы получить антирабическую вакцину.

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