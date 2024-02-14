У ГУР заявили, що Telegram містить у собі загрози для безпеки України: чи можуть його заблокувати

Месенджер Telegram несе в собі низку загроз для безпеки України, у зв'язку з чим потрібно знайти варіанти вирішення цієї проблеми.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов під час брифінгу в “Медіацентрі Україна”.

За його словами, всі загрози, які Telegram несе в суспільство, цілком реальні і питання здебільшого викликає сама платформа, а не користувачі, які використовують її.

Йдеться не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи. Вона містить у собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки нашої країни. Так, на це питання треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться, — заявив Андрій Юсов.

За його словами, Україна вибудовує зараз комунікацію з адміністраціями усіх платформ, зокрема з Telegram, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів.

З кимось це виходить краще вирішувати, з кимось складніше. З Telegram виходить найважче. Це постійна робота, багаторівнева: як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з точки зору унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще дійсно багато, — підсумував представник ГУР.

Зазначимо, про блокування цього месенджеру на території України поки не йдеться.

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