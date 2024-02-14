Мер Дніпра звільнив свого заступника Лисенка: кого можуть призначити на цю посаду

Михайла Лисенка, який був заступником міського голови Дніпра Бориса Філатова та директором департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, звільнили з посади.

Звільнення відбулося за згодою сторін.

Про це повідомили на сайті міської ради.

За розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова від 9 лютого 2024 року з посади заступника міського голови, директора департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР звільнено Михайла Лисенка. Звільнення відбулося за згодою сторін, – йдеться у повідомленні.

12 лютого виконуючим обов’язки на цю посаду призначали Олексія Самілика. Тепер його кандидатуру мають затвердити на сесії міської ради.

Зазначимо, Лисенко народився 6 вересня 1977 року у тоді ще Дніпропетровську. 2005 року він закінчив Дніпропетровський державний аграрний університет за спеціальностями зооінженер та інженер – технолог. З березня 2015 року він був начальником управління житлового господарства у Дніпрі. Згодом став заступником міського голови, директором департаменту благоустрою та інфраструктури.

Олексій Самілик до призначення на нову посаду був заступником директора департаменту благоустрою та інфраструктури.

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