Мер Дніпра звільнив свого заступника Лисенка: кого можуть призначити на цю посаду

Звільнення відбулося за згодою сторін.
Про це повідомили на сайті міської ради.
За розпорядженням міського голови Дніпра Бориса Філатова від 9 лютого 2024 року з посади заступника міського голови, директора департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР звільнено Михайла Лисенка. Звільнення відбулося за згодою сторін, – йдеться у повідомленні.
12 лютого виконуючим обов’язки на цю посаду призначали Олексія Самілика. Тепер його кандидатуру мають затвердити на сесії міської ради.
Зазначимо, Лисенко народився 6 вересня 1977 року у тоді ще Дніпропетровську. 2005 року він закінчив Дніпропетровський державний аграрний університет за спеціальностями зооінженер та інженер – технолог. З березня 2015 року він був начальником управління житлового господарства у Дніпрі. Згодом став заступником міського голови, директором департаменту благоустрою та інфраструктури.
Олексій Самілик до призначення на нову посаду був заступником директора департаменту благоустрою та інфраструктури.
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