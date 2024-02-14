Мешканці Кривого Рогу показали “згаслі вулкани Криворіжжя” (ФОТО)

У мережі показали згаслі вулкани Криворіжжя.

Мова йде не про справжні вулкани, які кілька століть тому ще вивергали лаву, а про терикони відпрацьованих у Кривбасі гірських порід виглядають як містичні гори з кратерами.

Світлини штучних криворізьких “вулканів” опублікували у Facebook-спільноті “Природа Криворіжжя”.

Здалеку насипи відпрацьованої гірської породи справді схожі на гори, у кратерах яких може бурлити лава. Є навіть характерні застиглі ріки, які б утворилися, якби з верхівки дійсно текла гаряча суміш.

Таке “стікання” породи, припускають місцеві, могла спричинити вода.

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