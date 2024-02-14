Перебігав на “червоний”: у Дніпрі на Нігояна “японець” збив чоловіка (ВІДЕО)

І знову аварія у Дніпрі...

Сьогодні, 14 лютого, на перехресті проспекту Сергія Нігояна та вулиці Щепкіна сталася ДТП. Там Suzuki збив чоловіка, який перебігав дорогу на “червоний”.

Відео моменту аварії опублікували у соцмережі.

На кадрах видно, що містянин йшов по переходу на “червоний” сигнал світлофора. Потім він почав бігти – і Suzuki його збив.

В якому стані постраждалий – наразі невідомо.

Відео: Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському під час руху перекинулося авто (ВІДЕО).

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