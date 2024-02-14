Перебігав на “червоний”: у Дніпрі на Нігояна “японець” збив чоловіка (ВІДЕО)

Сьогодні, 14 лютого, на перехресті проспекту Сергія Нігояна та вулиці Щепкіна сталася ДТП. Там Suzuki збив чоловіка, який перебігав дорогу на “червоний”.
Відео моменту аварії опублікували у соцмережі.
На кадрах видно, що містянин йшов по переходу на “червоний” сигнал світлофора. Потім він почав бігти – і Suzuki його збив.
В якому стані постраждалий – наразі невідомо.
Відео: Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
Будь ласка, будьте уважні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Слобожанському під час руху перекинулося авто (ВІДЕО).
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