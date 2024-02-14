Росіяни атакували Нікополь, постраждав 33-річний чоловік: він у “важкому” стані

Сьогодні, 14 лютого, вони вдарили по Нікополю з артилерії. На жаль, постраждав 33-річний чоловік.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, постраждалий отримав проникаюче поранення грудної порожнини. Його госпіталізували до лікарні. Медики оцінюються стан чоловіка як “важкий”.
Також внаслідок атаки у місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, газогін.
Обстеження території триває.
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