Жители Кривого Рога показали «погасшие вулканы Криворожья» (ФОТО)

Речь идет не о настоящих вулканах, которые несколько веков назад еще извергали лаву, а о терриконах отработанных в Кривбассе горных пород, которые выглядят как мистические горы с кратерами.
Фотографии искусственных криворожских «вулканов» опубликовали в Facebook-сообществе «Природа Криворожья».
Издалека насыпи отработанной горной породы действительно похожи на горы, в кратерах которых может бурлить лава. Есть даже характерные застывшие реки, которые образовались бы, если бы из верхушки действительно текла горячая смесь.
Такое «стекание» породы, предполагают местные, могла вызвать вода.
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