В Днепре на Набережной Победы расцвела километровая шафрановая аллея (ФОТО)

В феврале на Набережной Победы расцвели крокусы и шафран.

На календаре 14 февраля, а в Днепре начали цвести почти все весенние первоцветы. К примеру, на Набережной Победы распустились разноцветные крокусы, сообщает Dnepr.info.

Километровая цветочная аллея протянулась от церкви до сквера Прибрежного. Днепряне, гуляющие по набережной, останавливаются, чтобы сфотографировать яркие цветы.

На лужайке распустились крокусы, или как их еще называют шафран. Это один из самых утонченных весенних первоцветов. Название «крокус» происходит от греческого слова kroke — «нить», а «шафран» — от арабского «зеферан» — желтый, от нитевидных желто-оранжевых рыльцов этого цветка.

Поэтому название крокус более прижилось в так называемом западном мире, а шафран – на Ближнем Востоке.

Всего в мире около 80 видов крокусов. В дикой природе Украины растет 7 из них и все они включены в Красную книгу Украины.

шафран Гейфелей и шафран банатский, произрастающих в Карпатах;

шафран сетчатый, характерный для Правобережной и Левобережной Лесостепи и Степи;

шафран крымский;

шафран узколистный;

шафран хороший;

шафран Палласов, встречающихся в Крыму.

В Днепре же растут не дикие, а специально высадженные крокусы.

Желтые цветки, этр крокусы, а фиолетовые – шафран томазини. Так необычно назвали это растение в честь ботаника Муцио Томазини, который был одним из селекционировавших эти цветы.

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