Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК «Цезарь Куников»: «С любовью от ВСУ»

Сегодня утром, 14 февраля, ВСУ и ГУР своеобразно поздравили украинцев с Днем влюбленных — они уничтожили в Черном море большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников».
Как это было – можно посмотреть ЗДЕСЬ!
Позже сеть взорвалась сотнями остроумных мемов. Мы подобрали для вас самые смешные.
Интересно, а они встречали крейсер «Москва»?
Советский офицер Куников, в честь которого и назвали корабль, тоже умер 14 февраля.
Буданов умеет делать подарки!
Вам валентинка!
Притула в теме.
Это точно!
Еще несколько мемов:
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