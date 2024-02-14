Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК «Цезарь Куников»: «С любовью от ВСУ»

Советский офицер Куников, в честь которого и назвали корабль, тоже умер 14 февраля.

Позже сеть взорвалась сотнями остроумных мемов. Мы подобрали для вас самые смешные.

Как это было – можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Сегодня утром, 14 февраля, ВСУ и ГУР своеобразно поздравили украинцев с Днем влюбленных — они уничтожили в Черном море большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников».

Мы подобрали для вас самые смешные!

Еще один украинский спортсмен – в реанимации.

На днях на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу во время…

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