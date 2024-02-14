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  • Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК «Цезарь Куников»: «С любовью от ВСУ»

Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК «Цезарь Куников»: «С любовью от ВСУ»

Сегодня 15:17
просмотров

Мы подобрали для вас самые смешные!

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Сегодня утром, 14 февраля, ВСУ и ГУР своеобразно поздравили украинцев с Днем влюбленных — они уничтожили в Черном море большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников».

Как это было – можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Позже сеть взорвалась сотнями остроумных мемов. Мы подобрали для вас самые смешные.

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Интересно, а они встречали крейсер «Москва»?

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Советский офицер Куников, в честь которого и назвали корабль, тоже умер 14 февраля.

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Буданов умеет делать подарки!

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Вам валентинка!

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Притула в теме.

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Это точно!

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Еще несколько мемов:

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

Новости Днепра про Украинцы мемами отреагировали на уничтожение БДК

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