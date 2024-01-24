В ГУР сделали заявление об авиатроше российского ИЛ-76 под Белгородом

Утром 24 января в Белгородской области упал российский военный самолет ИЛ-76. Впоследствии оккупанты начали разгонять информацию о том, что на борту якобы были украинские пленные, которых везли на обмен.
Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), сегодня действительно должен был состояться несостоявшийся обмен пленными.
По утверждению российской стороны, это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных. Пока Украина не владеет проверенной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве, — говорится в заявлении ГУР.
В ГУР отметили, что со своей стороны Украина выполнила все договоренности по надлежащей подготовке обмена. Российские пленные военнослужащие были вовремя доставлены на оговоренное место для обмена, где они находились в безопасности.
Безопасность наших Защитников, согласно договоренностям, должна была обеспечить российская сторона. В то же время украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом, сообщили в ГУР.
Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных. Известно, что доставка пленных производится как авиационным, так и железнодорожным и автомобильным транспортом. Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных, говорится в заявлении.
Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена, — утверждает ГУР.
В ГУР уверены, что речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства.
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