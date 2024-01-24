У ГУР зробили заяву щодо авіатрощі російського ІЛ-76 під Бєлгородом

У ГУР зробили заяву щодо авіатрощі російського ІЛ-76 під Бєлгородом, де за словами так званого Міноборони РФ, були українські військові.

Зранку 24 січня у Бєлгородській області РФ упав російський військовий літак ІЛ-76. Згодом окупанти почали розганяти інформацію про те, що на борту нібито були українські полонені, який везли на обмін.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), сьогодні дійсно мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся.

За твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив українських полонених. Наразі Україна не володіє перевіреною та вичерпною інформацією з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості, – йдеться у заяві ГУР.

У ГУР зауважили, що зі свого боку Україна виконала всі домовленості для належної підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлене місце для обміну, де вони перебували у безпеці.

Безпеку ж наших Захисників, згідно з домовленостями, повинна була забезпечити російська сторона. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилось в минулому, повідомили в ГУР.

Україна не була проінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставки полонених. Відомо, що доставка полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії Росіі, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених, – йдеться у заяві.

Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну, стверджує ГУР.

У ГУР впевнені, що мова може йти про сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.

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