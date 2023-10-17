В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS

Главнокомандующий показал работу ATACMS.

В ночь на 17 октября украинские военные впервые ударили по россиянам американскими баллистическими ракетами ATACMS. Сначала эту информацию сообщили российские так называемые военкоры, опубликовав обломки ракет.

Позже о тайной передаче Украине ракета ATACMS написала The Wall Street Journal, а в вечернем обращении об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с работой пусковой установки, заряженной баллистическими ракетами.

ATACMS.

Работа наших воинов.

Благодарю вас за службу! Благодарю партнеров за поддержку.

Итого — к победе, — говорится в сообщении на официальной Facebook-странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Для справки: ATACMS или Army Tactical Missile System – это тактическая баллистическая ракета «земля-земля».

Она может быть запущена из стационарных пусковых установок или высокомобильных систем HIMARS и M270 = то есть оружие можно скрыть сразу после запуска.

Теперь в эту игру можно играть вдвоем и не только по Украине будут попадать баллистические ракеты. Пока неизвестно сколько именно Украина получила ATACMS, впрочем, пусть об этом первыми узнают россияне.

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