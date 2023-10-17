В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS

В ночь на 17 октября украинские военные впервые ударили по россиянам американскими баллистическими ракетами ATACMS. Сначала эту информацию сообщили российские так называемые военкоры, опубликовав обломки ракет.
Позже о тайной передаче Украине ракета ATACMS написала The Wall Street Journal, а в вечернем обращении об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с работой пусковой установки, заряженной баллистическими ракетами.
ATACMS.
Работа наших воинов.
Благодарю вас за службу! Благодарю партнеров за поддержку.
Итого — к победе, — говорится в сообщении на официальной Facebook-странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Для справки: ATACMS или Army Tactical Missile System – это тактическая баллистическая ракета «земля-земля».
Она может быть запущена из стационарных пусковых установок или высокомобильных систем HIMARS и M270 = то есть оружие можно скрыть сразу после запуска.
Теперь в эту игру можно играть вдвоем и не только по Украине будут попадать баллистические ракеты. Пока неизвестно сколько именно Украина получила ATACMS, впрочем, пусть об этом первыми узнают россияне.
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