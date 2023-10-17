Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS

В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS

Сегодня 22:06
просмотров

Главнокомандующий показал работу ATACMS.

Новости Днепра про В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS

В ночь на 17 октября украинские военные впервые ударили по россиянам американскими баллистическими ракетами ATACMS. Сначала эту информацию сообщили российские так называемые военкоры, опубликовав обломки ракет.

Позже о тайной передаче Украине ракета ATACMS написала The Wall Street Journal, а в вечернем обращении об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео с работой пусковой установки, заряженной баллистическими ракетами.

ATACMS.
Работа наших воинов.
Благодарю вас за службу! Благодарю партнеров за поддержку.
Итого — к победе, — говорится в сообщении на официальной Facebook-странице Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

 

Для справки: ATACMS или Army Tactical Missile System – это тактическая баллистическая ракета «земля-земля».

Она может быть запущена из стационарных пусковых установок или высокомобильных систем HIMARS и M270 = то есть оружие можно скрыть сразу после запуска.

Теперь в эту игру можно играть вдвоем и не только по Украине будут попадать баллистические ракеты. Пока неизвестно сколько именно Украина получила ATACMS, впрочем, пусть об этом первыми узнают россияне.

Читайте также:

Новости Днепра про В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMSУкраїнська Новости Днепра про В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMSРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Президент подписал закон о выплате заработной платы пленным
Новости Украины
02.10.2023 19:38
Президент подписал закон о выплате заработной платы пленным

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военных,…

Весь Днепр остановится: 1 октября проведут масштабную минуту молчания
Новости Днепра
27.09.2023 13:47
Весь Днепр остановится: 1 октября проведут масштабную минуту молчания

Масштабная минута молчания по всей стране в память обо всех…

В Украине анонсировали повышение минимальной зарплаты в 2024 году
Новости Украины
14.09.2023 11:11
В Украине анонсировали повышение минимальной зарплаты в 2024 году

В Украине повысят минимальную зарплату и планируют проиндексировать пенсии.

В Украине проверят все решения ВКЛ с февраля 2022 года
Новости Украины
12.09.2023 20:42
В Украине проверят все решения ВКЛ с февраля 2022 года

В Украине будут проверены все решения ВКЛ.

Последние новости

В ГумДепе Днепра назвали окончательные даты осенних каникул
В ГумДепе Днепра назвали окончательные даты осенних каникул

В Днепре окончательно определились с датами осенних каникул в 2023 году.

Сегодня 21:21
3
просмотров
В Днепр и область нельзя завозить грузы из Бельгии: что под запретом и почему
В Днепр и область нельзя завозить грузы из Бельгии: что под запретом и почему

В Украину и Днепропетровщину нельзя ввозить грузы из Бельгии.

Сегодня 20:47
5
просмотров
Некоторые жители Днепропетровщины получат сразу две платежки за распределение газа: в чем дело
Некоторые жители Днепропетровщины получат сразу две платежки за распределение газа: в чем дело

Но не все.

Сегодня 20:04
1
просмотров
Жители Днепра могут придумать имя нового сквера
Жители Днепра могут придумать имя нового сквера

Днепряне могут придумать имя нового сквера.

Сегодня 19:23
3
просмотров
Сотрудница школы и работница завода: на Днепропетровщине разоблачили вероятных коллаборанток
Сотрудница школы и работница завода: на Днепропетровщине разоблачили вероятных коллаборанток

В Павлоградском районе разоблачили двух коллаборанток

Сегодня 18:41
7
просмотров
Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре
Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре

В отопительный сезон "Днепр" войдет с газом отечественного производства.

Сегодня 18:03
4
просмотров
В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)
В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

За рулем ВАЗ была пожилая женщина – ее госпитализировали в больницу.

Сегодня 17:58
6
просмотров
В Днепре банда похитителей неделю удерживала мужчину в съемной квартире
В Днепре банда похитителей неделю удерживала мужчину в съемной квартире

В Днепре задержали банду, похитившую мужчину и удерживавшую его неделю на съемной квартире.

Сегодня 17:55
4
просмотров
Что раньше было на месте «Меноры» в Днепре: клуб для рабочих, санитарная лаборатория и молельный дом
Что раньше было на месте «Меноры» в Днепре: клуб для рабочих, санитарная лаборатория и молельный дом

В эти дни исполнилось 11 лет с момента как в 2012 году в Днепре был открыт самый большой в мире еврейский центр «Менора». Здание построено в форме 7 башен разной высоты. Они символизируют Храмовый семисвечник. В состав комплекса вошли несколько…

Сегодня 17:41
2
просмотров
Есть Starlink и резервное электропитание: в Днепре на вокзале заработал «пункт незламності»
Есть Starlink и резервное электропитание: в Днепре на вокзале заработал «пункт незламності»

Зима близко.

Сегодня 16:58
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх