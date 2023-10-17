На Днепропетровщине в доме прогремел взрыв: под завалами оказался мужчина

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

Сегодня, 17 октября, в городе Апостолово прогремел взрыв в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 12:23.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они выяснили, что при неустановленных обстоятельствах произошел взрыв в одноэтажном жилом доме. Под завалами оказался мужчина.

ГСЧС-ники с помощью шанцевого инструмента деблокировали из-под завалов 53-летнего мужчину и передали его медикам для дальнейшей госпитализации. В каком состоянии пострадавший — пока неизвестно.

К спасению мужчины привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Что стало причиной взрыва – будут устанавливать полицейские.

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