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  • На Днепропетровщине в доме прогремел взрыв: под завалами оказался мужчина

На Днепропетровщине в доме прогремел взрыв: под завалами оказался мужчина

Сегодня 14:07
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Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в доме прогремел взрыв: под завалами оказался мужчина

Сегодня, 17 октября, в городе Апостолово прогремел взрыв в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 12:23.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они выяснили, что при неустановленных обстоятельствах произошел взрыв в одноэтажном жилом доме. Под завалами оказался мужчина.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в доме прогремел взрыв: под завалами оказался мужчина

Новости Днепра про На Днепропетровщине в доме прогремел взрыв: под завалами оказался мужчина

ГСЧС-ники с помощью шанцевого инструмента деблокировали из-под завалов 53-летнего мужчину и передали его медикам для дальнейшей госпитализации. В каком состоянии пострадавший — пока неизвестно.

К спасению мужчины привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Что стало причиной взрыва – будут устанавливать полицейские.

Новости Днепра про На Днепропетровщине в доме прогремел взрыв: под завалами оказался мужчина

Новости Днепра про На Днепропетровщине в доме прогремел взрыв: под завалами оказался мужчина

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