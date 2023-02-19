В ДТЭК рассказали, есть ли лимиты на электроэнергию на 20 февраля для Днепра и области

В Днепре 20 февраля снова не планируют выключать свет.

Энергобезлимит в Днепре продолжается. 20 февраля снова не будет лимитов от Укрэнерго, а это значит, что свет будет весь день.

Впрочем, по словам ДТЭК, сейчас украинские энергосети повреждены из-за обстрелов, поэтому, если есть угроза перегрузки линий, могут применяться ограничения энергоснабжения на некоторых энергоузлах. К сожалению, это нельзя предусмотреть, но если так случиться, то свет будуть отключать по привычным графикам.

Что такое сетевые ограничения?

Из-за обстрелов инфраструктура электросетей, а преимущественно магистральных сетей Укрэнерго сильно повреждена. По сути они не могут передавать в нашу область тот объем электроэнергии, который сейчас нужен.

Поэтому когда объем потребления превышает возможности сетей, мы вынуждены отключать свет, чтобы предупредить крупные аварии, — пояснили в ДТЭК.

Кроме этого, в Укрэнерго призывают разумно распределять нагрузку. То есть пользоваться приборами, которые берут много мощностей, можно и нужно, но без фанатизма. Лучше всего включать их поочередно.

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