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Список телефонов справочных служб Днепра: вокзалы, лифт, вода, свет

Сегодня 17:43
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Когда нет света, воды в транспорте нахамил водитель или задерживается рейсовый автобус это все вызывает беспокойство и только одно желание – узнать причину почему так получилось и когда она будет устранена. Для этого необходимо просто позвонить в справочную службу и там уже можно будет узнать подробности.

Новости Днепра про Список телефонов справочных служб Днепра: вокзалы, лифт, вода, свет

Журналисты dnepr.info собрали список телефонных номеров служб, которые точно понадобятся.

Автовокзал

В справочное бюро Автовокзала можно позвонить по номерам: 1588, (056)778-40-90, 050-312-11-10, 067-01-01-020.

Выбрать билет и забронировать его, либо вернуть проездной документ можно тут.

Диспетчерская пригородных направлений работает с 6:30 до 19:30 и доступна по номеру (056)373-24-25, междугородние отправления (056)778-41-40.

Новости Днепра про Список телефонов справочных служб Днепра: вокзалы, лифт, вода, свет

ЖД-вокзал

Круглосуточная справочная служба вокзала работает по номеру 1599 либо (056) 793-48-26. Заказать билеты можно по телефону (056) 793-54-00. Оператор работает ежедневно, с 7 утра до 19 вечера. Перерыв с 12:00 до 13:00. В сервис-центр вокзала можно позвонить по номеру (056)793-53-15,  с 8 утра до 20 вечера. В субботу центр работает с 8:00 до 17:00.

Номер багажного отделения вокзала (056)793-52-62. По этому же номеру можно зарезервировать место в автомобилевозе и получить дополнительную информацию касательно перевозки авто. Звонить можно ежедневно, с 8:00 до 18:00, перерыв с 11:30 до 12:30.

Новости Днепра про Список телефонов справочных служб Днепра: вокзалы, лифт, вода, свет

Водоканал

Позвонить в местный водоканал можно по телефонам контакт-центра: (056/037/095/096) 732-12-12.

Если есть вопросы касательно расчетов за услуги, перечня документов, необходимых для внесения изменений в личные счета, количества зарегистрированных человек в домохозяйстве и прочее – их можно задать по таким номерам: (050) 019-43-53 и (098) 061-79-36.

Передать показания счетчика можно по номеру: (056) 719-93-86.

Новости Днепра про Список телефонов справочных служб Днепра: вокзалы, лифт, вода, свет

ДТЭК и ЦЕК

Задать вопросы касательно наличия или отсутствия электричества, необходимости заменить счетчик и другие можно по телефону: (066/067) 790-00-38 или (063) 790-99-00, (056) 790-99-00, 0 800 301 497. Колл-центры работают круглосуточно.

Телефоны ЦЭК: 0 800 300 015 или (067) 541-30-78, (067) 560-67-90, (050) 411-82-35, (056) 736 25 30.

Новости Днепра про Список телефонов справочных служб Днепра: вокзалы, лифт, вода, свет

Лифтовая служба

Проблемы с лифтом помогут решить по телефонам  (056) 78-70-517, (050) 78-18-328, (068) 95-88-458, для тех, кто застрял в лифте в Шевченковском районе  (096)-602-00-11, и для тех, кто застрял в Индустриальном районе (098)-015-50-15.

Новости Днепра про Список телефонов справочных служб Днепра: вокзалы, лифт, вода, свет

 

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