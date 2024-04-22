Список телефонів довідкових служб Дніпра: вокзали, ліфт, вода, світло

Коли немає світла, води у транспорті нахамили водій або затримується рейсовий автобус це все викликає занепокоєння і тільки одне бажання – дізнатися причину чому так вийшло та коли вона буде усунена. Для цього необхідно просто зателефонувати до довідкової служби і там вже можна буде дізнатися про підробки.

Журналісти dnepr.info зібрали список номерів телефонних служб, які точно знадобляться.

Автовокзал

До довідкового бюро Автовокзалу можна зателефонувати за номерами: 1588, (056) 778-40-90, 050-312-11-10, 067-01-01-020.

Вибрати квиток та забронювати його, або повернути проїзний документ можна тут.

Диспетчерська приміська напрямки працює з 6:30 до 19:30 та доступна за номером (056)373-24-25, міжміські відправлення (056)778-41-40.

Залізничний вокзал

Цілодобова довідкова служба вокзалу працює за номером 1599 або (056) 793-48-26. Замовити квитки можна за телефоном (056) 793-54-00. Оператор працює щодня, з 7 ранку до 19-ї вечора. Перерва з 12:00 до 13:00. До сервіс-центру вокзалу можна зателефонувати за номером (056)793-53-15, з 8 ранку до 20 вечора. У суботу центр працює з 8:00 до 17:00.

Номер багажного відділення вокзалу (056) 793-52-62. За цим номером можна зарезервувати місце в автомобілевозі і отримати додаткову інформацію щодо перевезення авто. Телефонувати можна щодня, з 8:00 до 18:00, перерва з 11:30 до 12:30.

Водоканал

Зателефонувати до місцевого водоканалу можна за телефонами контакт-центру: (056/037/095/096) 732-12-12.

Якщо є питання щодо розрахунків за послуги, переліку документів, необхідних для внесення змін до особистих рахунків, кількості зареєстрованих осіб у домогосподарстві та інше – їх можна задати за такими номерами: (050) 019-43-53 та (098) 061-79- 36.

Надіслати показання лічильника можна за номером: (056) 719-93-86.

ДТЕК і ЦЕК

Задати питання щодо наявності чи відсутності електрики, необхідності замінити лічильник та інші можна за телефоном: (066/067) 790-00-38 або (063) 790-99-00, (056) 790-99-00, 0 800 301 49 .Кол-центри працюють цілодобово.

Телефони ЦЕК: 0 800 300 015 або (067) 541-30-78, (067) 560-67-90, (050) 411-82-35, (056) 736 25 30.

Ліфтова служба

Проблеми з ліфтом допоможуть вирішити за телефонами (056) 78-70-517, (050) 78-18-328, (068) 95-88-458, для тих, хто застряг у ліфті у Шевченківському районі (096)-602- 00-11, та для тих, хто застряг в Індустріальному районі (098)-015-50-15.

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