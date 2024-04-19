Погнутый флюгер и разбитые окна: в Днепре разрушается ресторан «Старая башня», признанный памятником архитектуры

Ресторан «Старая башня» недавно был признан памятником архитектуры. Уже более 10 лет здание находится в упадке. Его несколько раз пытались продать, но безуспешно.

Журналисты dnepr.info узнали, в каком состоянии сейчас находится нововыявленный памятник архитектуры.

В начале прошлого века в районе современной Подстанции был район Городских Дач. Там находились небольшие дачные домики и огороды жителей Днепра. С водопроводом в этом районе были проблемы, и для их решения была построена водонапорная башня.

Но после Второй мировой войны город стал стремительно застраиваться многоквартирными домами и здание водонапорной башни оказалось в окружении жилых домов. Сначала ее хотели снести, но потом передумали и решили сделать из башни ресторан.

Проектом реконструкции башни и созданием ресторана занимался тогдашний главный архитектор Днепра Сергей Зубарев и его приемник Эдуард Чубаров. Заведение открылось в 1975 году.

На первом этаже ресторана «Старая башня» находился бар, на втором – главный зал ресторана. Поместиться там могло до 100 человек. На третьем этаже находилось кафе. В центре заведения был небольшой бассейн с фонтаном, а потолок украшала огромная эффектная люстра. В ресторане играл живой оркестр.

В 1990-х годах кризис коснулся и заведения. Ресторан со временем закрылся, из трех этажей остался работающим только бар. Часть комплекса сдавалась в аренду, но потом все закрылось.

В 2010 году ресторан первый раз пробовали продать, но попытка не была успешной. Как и несколько последующих. Последний раз продать его хотели в 2019 году. «Старая башня» все так же стоит на проспекте, в бывшем ресторане заложены окна, двери, закрыт вход с торца ресторана.

На окнах третьего этажа давно нет стекол, стены обрисованы, часть штукатурки и фасада обвалилась. Кажется, что на крыше бывшего заведения уже начало расти дерево.

Чтобы восстановить новопризнанный памятник архитектуры необходимо не только время, но и средства.

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