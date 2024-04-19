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  • Делали халву и был тупик омнибусов: необычные факты о проспекте Поля в Днепре

Делали халву и был тупик омнибусов: необычные факты о проспекте Поля в Днепре

Сегодня 14:45
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Проспект Поля в Днепре – один из самых старых и самых популярных в Днепре. Сначала тут находились частные дома, а часть проспекта была самым настоящим полем, неподалеку размещался цыганский табор и рынок, потом территория стала стремительно застраиваться.

Новости Днепра про Делали халву и был тупик омнибусов: необычные факты о проспекте Поля в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали необычные факты о проспекте Поля в Днепре.

Первые дома тут появились в 1840-х годах. Часть из старинных зданий сохранилась до наших дней. Увидеть их можно в нижней части проспекта.

Также в нижней части проспекта долгое время была посадочная станция. Тут стояли омнибусы и развозили людей по пригороду. Сегодня на ее месте находится тупик маршруток.

Новости Днепра про Делали халву и был тупик омнибусов: необычные факты о проспекте Поля в Днепре

Первое название местности – улица Полевая. Название произошло от того, что рядом с улицей было широкое поле. Сама улица доходила до современного проспекта Орлика. После него улица заканчивалась.

Во времена Екатеринослава на улице Поля изготавливали халву и масло. Такой профиль предприятий объяснялся тем, что рядом с улицей росли подсолнухи.

Строить жилые дома тут начали после Второй мировой войны.

Звание «проспект» территория получила только в 1960-м году.

Новости Днепра про Делали халву и был тупик омнибусов: необычные факты о проспекте Поля в Днепре

В 1971 году на проспекте открылся один из самых современных универмагов того времени – «Славутич». Купить в нем было все что угодно – от зонтика до игрушек. На то время это был второй такой магазин в стране.

Среди изюминок магазина был демонстрационный зал, где покупатели могли рассмотреть новые модели товаров.

Также на проспекте появился один из первых подземных переходов в городе. Тут также хотели сделать метро, но реализовать задумку не удалось.

 

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Новости Днепра про Делали халву и был тупик омнибусов: необычные факты о проспекте Поля в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Делали халву и был тупик омнибусов: необычные факты о проспекте Поля в ДнепреРусский

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