Делали халву и был тупик омнибусов: необычные факты о проспекте Поля в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали необычные факты о проспекте Поля в Днепре.
Первые дома тут появились в 1840-х годах. Часть из старинных зданий сохранилась до наших дней. Увидеть их можно в нижней части проспекта.
Также в нижней части проспекта долгое время была посадочная станция. Тут стояли омнибусы и развозили людей по пригороду. Сегодня на ее месте находится тупик маршруток.
Первое название местности – улица Полевая. Название произошло от того, что рядом с улицей было широкое поле. Сама улица доходила до современного проспекта Орлика. После него улица заканчивалась.
Во времена Екатеринослава на улице Поля изготавливали халву и масло. Такой профиль предприятий объяснялся тем, что рядом с улицей росли подсолнухи.
Строить жилые дома тут начали после Второй мировой войны.
Звание «проспект» территория получила только в 1960-м году.
В 1971 году на проспекте открылся один из самых современных универмагов того времени – «Славутич». Купить в нем было все что угодно – от зонтика до игрушек. На то время это был второй такой магазин в стране.
Среди изюминок магазина был демонстрационный зал, где покупатели могли рассмотреть новые модели товаров.
Также на проспекте появился один из первых подземных переходов в городе. Тут также хотели сделать метро, но реализовать задумку не удалось.
Читайте также:
Автор:
В Днепре 20 апреля объявили Днем траура.
Ресторан «Старая башня» недавно был признан памятником архитектуры. Уже более…
В Днепропетровской области погибла железнодорожница.
В Днепре во время ракетного удара снова пострадал автовокзал.
В Днепре 20 апреля объявили Днем траура.
Ресторан «Старая башня» недавно был признан памятником архитектуры. Уже более 10 лет здание находится в упадке. Его несколько раз пытались продать, но безуспешно.
В Днепропетровской области погибла железнодорожница.
К сожалению, это все утешительные новости в настоящее время.
В Днепре во время ракетного удара снова пострадал автовокзал.
В Днепре из-за ракетных обстрелов на Вокзальную площадь не курсирует транспорт.
Ракетная атака на область унесла жизни троих детей.
В полиции показали, как эвакуировали людей с пораженной пятиэтажки.
В Днепре и области до 29 выросло количество раненых в результате ракетного удара.
Робота станції "Дніпро" вже відновлена.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!