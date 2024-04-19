Для правильного начисления выплат: как на портале ПФУ жителю Днепра изменить свои данные

Журналисты dnepr.info узнали, как изменить эти данные самостоятельно.
Посмотреть информацию о своем стаже и проверить ее можно на портале Пенсионного фонда Украины.
Если необходимо изменить данные пользователь со своей личной страницы может заполнить необходимую анкету – для изменения или уточнения данных в Реестре застрахованных лиц.
Чтобы сформировать и подать анкету в личном кабинете на портале ПФУ необходимо авторизоваться в личном кабинете с помощью электронной подписи. Затем перейти в пукт «Коммуникации с ПФУ» и нажать «Анкета для изменения данных».
После – заполнить форму и дать согласие на передачу и обработку персональных данных.
К заявлению необходимо добавить скан-копию паспорта и документов, подтверждающих изменение данных. Это может быть свидетельство о браке, справка о присвоении ИНН, выписка из реестра общины, т.п.
Подписать анкету также необходимо с помощью электронной подписи. После – нажать кнопку «Отправить в ПФУ». Если процедура выполнена правильно, то пользователь получит сообщение «Запись сохранена и отправлена на рассмотрение в ПФУ».
В разделе «Мои обращения» можно будет увидеть результат обработки заявления. После того, как с анкетой поработают сотрудники ПФУ, то пользователь увидит сообщение «Выполнено».
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