В Днепре разоблачили банду, которая обманула агропредпринимателей на 92 млн гривен

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.
ДБР и Нацполиция разоблачили преступную банду, которая обманула производителей сельхозпродукции на 92 млн гривен. Преступники выманивали деньги под видом покупки зерновых и масличных культур.
Преступную группировку создал днепрянин, который втянул в схему своих родственников и знакомых. Подозреваемые, действуя якобы от имени известных украинских компаний, с помощью должностных лиц Государственной налоговой службы, предоставлявших информацию о сельхозпредприятиях, вводили в заблуждение предпринимателей.
При этом они применяли манипулятивные технологии, например – предлагали оплату выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени этого предприятия, – пояснили в ДБР.
После того, как предприниматели переводили предоплату на заранее открытые счета, которые использовались подозреваемыми для легализации средств, переставали выходить на связь. Хозяйственные договоры при этом не выполнялись.
Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.
Действовали преступники на территории Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей. Общая сумма выдуренных денег более 92 млн. гривен.
В своих схемах преступники использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.
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