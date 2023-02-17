Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре разоблачили банду, которая обманула агропредпринимателей на 92 млн гривен

В Днепре разоблачили банду, которая обманула агропредпринимателей на 92 млн гривен

Сегодня 13:24
просмотров

Житель Днепра создал банду, обманывающую предпринимателей.

Новости Днепра про В Днепре разоблачили банду, которая обманула агропредпринимателей на 92 млн гривен

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

ДБР и Нацполиция разоблачили преступную банду, которая обманула производителей сельхозпродукции на 92 млн гривен. Преступники выманивали деньги под видом покупки зерновых и масличных культур.

Преступную группировку создал днепрянин, который втянул в схему своих родственников и знакомых. Подозреваемые, действуя якобы от имени известных украинских компаний, с помощью должностных лиц Государственной налоговой службы, предоставлявших информацию о сельхозпредприятиях, вводили в заблуждение предпринимателей.

При этом они применяли манипулятивные технологии, например – предлагали оплату выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от имени этого предприятия, – пояснили в ДБР.

После того, как предприниматели переводили предоплату на заранее открытые счета, которые использовались подозреваемыми для легализации средств, переставали выходить на связь. Хозяйственные договоры при этом не выполнялись.

Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег.

Действовали преступники на территории Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей. Общая сумма выдуренных денег более 92 млн. гривен.

В своих схемах преступники использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре разоблачили банду, которая обманула агропредпринимателей на 92 млн гривенУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разоблачили банду, которая обманула агропредпринимателей на 92 млн гривенРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Идеальная маскировка: в Днепре мужчина пришел грабить секонд-хенд в медицинской маске
    Новости Днепра
    Сегодня 12:34
    Идеальная маскировка: в Днепре мужчина пришел грабить секонд-хенд в медицинской маске

    В Днепре мужчина в медицинской маске пытался ограбить секонд-хенд.

    Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:33
    Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре

    Большая часть жилмассивов Днепра – довольно «молоды» и появились в…

    Жители коттеджного городка в Днепре сообщили о рейдерском захвате их ЖК
    Новости Днепра
    Сегодня 11:53
    Жители коттеджного городка в Днепре сообщили о рейдерском захвате их ЖК

    Жители ЖК по улице Гаванской посетовали, что их городок пытаются…

    Гулял с друзьями: в Днепре подросток упал с 5 этажа заброшенного здания
    Новости Днепра
    Сегодня 11:39
    Гулял с друзьями: в Днепре подросток упал с 5 этажа заброшенного здания

    Подросток выжил.

    Последние новости

    Месяц трагедии на Победе: что сделано
    Месяц трагедии на Победе: что сделано

    В пострадавшем от ракетного обстрела рф дома на Победе уже завершили инструментальное обследование.

    Сегодня 14:28
    просмотров
    Идеальная маскировка: в Днепре мужчина пришел грабить секонд-хенд в медицинской маске
    Идеальная маскировка: в Днепре мужчина пришел грабить секонд-хенд в медицинской маске

    В Днепре мужчина в медицинской маске пытался ограбить секонд-хенд.

    Сегодня 12:34
    просмотров
    Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре
    Должны были стать местной «Венецией»: как строились жилмассивы Ломовской и Каменской в Днепре

    Большая часть жилмассивов Днепра – довольно «молоды» и появились в городе только во второй половине 1980-х годов. Среди них – Ломовской и Каменской. Изначально они задумывались как «своя Венеция», но реальность внесла свою корректировку в планы архитекторов и инженеров. Журналисты…

    Сегодня 12:33
    просмотров
    Жители коттеджного городка в Днепре сообщили о рейдерском захвате их ЖК
    Жители коттеджного городка в Днепре сообщили о рейдерском захвате их ЖК

    Жители ЖК по улице Гаванской посетовали, что их городок пытаются захватить.

    Сегодня 11:53
    просмотров
    Гулял с друзьями: в Днепре подросток упал с 5 этажа заброшенного здания
    Гулял с друзьями: в Днепре подросток упал с 5 этажа заброшенного здания

    Подросток выжил.

    Сегодня 11:39
    0
    просмотров
    Подоляк спрогнозировал, что может готовить РФ для Украины на 24 февраля
    Подоляк спрогнозировал, что может готовить РФ для Украины на 24 февраля

    Подоляк считает, что 24 февраля снова может происходить массированный обстрел в три волны.

    Сегодня 11:08
    просмотров
    Сильное задымление и открытый огонь: в Никополе во время пожара спасли женщину
    Сильное задымление и открытый огонь: в Никополе во время пожара спасли женщину

    Сегодня, 17 февраля, в 02:27 на линию «101» сообщили о том, что в пятиэтажном доме по улице Первомайской в Никополе горит квартира.

    Сегодня 11:07
    2
    просмотров
    Авто «Мисс Украина Вселенная-2021» из Днепра обстреляли: неожиданная развязка истории (ВИДЕО)
    Авто «Мисс Украина Вселенная-2021» из Днепра обстреляли: неожиданная развязка истории (ВИДЕО)

    Анна Неплях поделилась историей о том, как в нее "стреляли", но развязка удивила.

    Сегодня 10:24
    просмотров
    Заряжать или нет: будут ли сегодня в Днепре выключать свет
    Заряжать или нет: будут ли сегодня в Днепре выключать свет

    Заряжать или нет – вечный вопрос:)

    Сегодня 10:19
    0
    просмотров
    Захищаючи Україну, загинув 31-річний боєць із Дніпропетровщини
    Захищаючи Україну, загинув 31-річний боєць із Дніпропетровщини

    24 марта 2022 выполняя боевое задание вблизи Мариуполя погиб сержант Национальной гвардии Украины Василенко Михаил Владимирович.

    Сегодня 10:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх