Гулял с друзьями: в Днепре подросток упал с 5 этажа заброшенного здания

Вчера, 16 февраля, трое подростков гуляли в заброшенном здании на улице Усенко.
На пятом этаже один из них сорвался и упал вниз.
Об этом сообщает «Днепр оперативный».
К счастью, 14-летний парень выжил. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в областную детскую больницу с диагнозом – политравма.
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе во время пожара спасли женщину.
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