Вышел на лед в плюсовую температуру: в Днепре рыбак провалился под лед (ФОТО)

В Днепре рыбак провалился под лед.

Как рассказали в патрульной полиции, сегодня один из рыбаков провалился под лед на реке Днепр.

Вызов к патрульным поступил от местной жительницы, которая рассказала, что один из рыбаков провалился под лед и нуждается в помощи. Прибывшие на место инцидента инспекторы увидели, что мужчина уже в безопасности.

Днепрянин рассказал, что его из воды вытащили находившиеся неподалеку рыбаки. 65-летний мужчина объяснил, что пошел рыбачить на Днепр. Он обходил одну из прорубей и провалился, потому что лед под ним треснул.

От скорой помощи мужчина отказался. Полицейские провели профилактическую беседу с любителями зимней рыбалки и предостерегли их от такого опасного досуга.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что днепровские рыбаки массово выходят на лед, несмотря на плюсовую температуру. А в Днепропетровской области 40 мужчин дрейфовали по Днепру на льдине.

Рыбаков не останавливает даже плюсовая температура и тонкий лед.

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