У ДТЕК розповіли, чи є ліміти на електроенергію на 20 лютого для Дніпра та області

У Дніпрі 20 лютого знову не планують вимикати світло.

Енергобезліміт в Дніпрі триває. 20 лютого знову не буде лімітів від Укренерго, а це значить, що світло буде весь день.

Утім, за словами ДТЕК, зараз українські енергомережі пошкоджені через обстріли, тому якщо є загроза перевантаженню ліній, можуть застосовуватися обмеження енергопостачання на деяких енерговузлах. На жаль, це не можна передбачити, але якщо в цьому буде потреба, то відключатимуть за звичними графіками.

Що таке мережеві обмеження?

Через обстріли інфраструктура електромереж, а переважно магістральних мереж Укренерго, сильно пошкоджена. По суті, вони не можуть передавати в нашу область той об’єм електроенергії, який зараз потрібен.

Тому, коли об’єм споживання перевищує можливості мереж, ми змушені відключати світло, щоб попередити великі аварії, – пояснили в ДТЕК.

Крім цього, в Укренерго закликають розумно розподіляти навантаження. Тобто користуватися приладами, які беруть багато потужностей можна і треба, але без фанатизму. Краще за все, вмикати їх по черзі.

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