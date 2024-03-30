Готовьтесь: в Днепре и области могут экстренно отключить свет

В ДТЭК сообщили, что из-за последствий обстрелов на Днепропетровщине вынужденно применяются экстренные отключения. Это может касаться также абонентов, обслуживаемых Центральной энергетической компанией.
Причина аварийных отключений – сильные повреждения объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии.
Вместе с коллегами делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев, — пишут представители ДТЭК.
Экстренные отключения могут повторяться, ведь энергосистема не стабильна. К сожалению, аварийные ситуации невозможно предусмотреть. Также нет списка адресов, где возможно могут отключить свет.
В Укрэнерго призывают экономно потреблять электричество в пиковые вечерние и утренние часы. Именно в это время возникают проблемы и могут происходить отключения.
Следует снова держать заряженными павербанки и телефоны.
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