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Готовьтесь: в Днепре и области могут экстренно отключить свет

Сегодня 19:52
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В Днепре и области могут снова экстренно отключить свет.

Новости Днепра про Готовьтесь: в Днепре и области могут экстренно отключить свет

В ДТЭК сообщили, что из-за последствий обстрелов на Днепропетровщине вынужденно применяются экстренные отключения. Это может касаться также абонентов, обслуживаемых Центральной энергетической компанией.

Причина аварийных отключений – сильные повреждения объектов генерации, передачи и распределения электроэнергии.

Вместе с коллегами делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев, — пишут представители ДТЭК.

Экстренные отключения могут повторяться, ведь энергосистема не стабильна. К сожалению, аварийные ситуации невозможно предусмотреть. Также нет списка адресов, где возможно могут отключить свет.

В Укрэнерго призывают экономно потреблять электричество в пиковые вечерние и утренние часы. Именно в это время возникают проблемы и могут происходить отключения.

Следует снова держать заряженными павербанки и телефоны.

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Новости Днепра про Готовьтесь: в Днепре и области могут экстренно отключить светУкраїнська Новости Днепра про Готовьтесь: в Днепре и области могут экстренно отключить светРусский

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