В Днепре и области местами экстренно отключили свет — ДТЭК

Напомним, после обстрела 55 тысяч потребителей остались без электричества. Впоследствии энергетикам удалось стабилизировать ситуацию и вернуть свет.

Вместе с коллегами делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев, — говорится в сообщении.

Враг сильно повредил объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Энергосистема не выдерживает нагрузки, поэтому диспетчеры НЭК Укрэнерго вынуждены ограничить подачу электричества для Днепропетровщины.

Из-за последствий обстрелов на Днепропетровщине вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго, сообщили в ДТЭК. У некоторых потребителей может исчезнуть свет.

В Днепре и области могут отключать электроэнергию.

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