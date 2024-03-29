В Днепре и области местами экстренно отключили свет — ДТЭК

Из-за последствий обстрелов на Днепропетровщине вынужденно применяются экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго, сообщили в ДТЭК. У некоторых потребителей может исчезнуть свет.
Поскольку это аварийные отключения, сроки восстановления электроэнергии не сообщают.
Враг сильно повредил объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Энергосистема не выдерживает нагрузки, поэтому диспетчеры НЭК Укрэнерго вынуждены ограничить подачу электричества для Днепропетровщины.
Вместе с коллегами делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев, — говорится в сообщении.
Напомним, после обстрела 55 тысяч потребителей остались без электричества. Впоследствии энергетикам удалось стабилизировать ситуацию и вернуть свет.
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