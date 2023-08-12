В Днепры вандалы разворовывают и портят модульные укрытия

В Днепре проводят проверки модульных укрытий, предварительные выводы неутешительны.

За полтора года войны в Днепре построили 58 новых модульных укрытий, но несознательные горожане часто наносят вред постройкам.

Об єтом сообщает «ДніпроTV«, со ссылкой на заместителя директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского горсовета. Алексея Самилика.

«Сегодня во время дежурства мы выяснили, что укрытие почти полностью разворовано. Несознательные горожане сняли светильники, сети электроснабжения, кабели и автоматику в щитке. В целом по городу случаи вандализма в укрытиях являются для нас большой проблемой, только за этот год повреждено или разворовано имущество в 17 укрытиях на общую сумму около 100 тысяч гривен», — заявил Самилик.

Чиновник призвал жителей города бережно относиться к укрытиям. В этом году планируется установить еще 50 таких укрытий.

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