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Вражеский обстрел Никополя: изуродованные дома и линии электропередач

Сегодня 19:07
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Сегодня с утра вражеские ракеты трижды обстреливали Никополь.

Новости Днепра про Вражеский обстрел Никополя: изуродованные дома и линии электропередач

Об этом сообщили в Днепре ОВА и облсовете. Обстрелы производили из тяжелой артиллерии.

«В результате артиллерийских обстрелов повреждено 15 жилых домов, 5 хозяйственных сооружений, 3 линии электропередачи и 2 газопровода», — заявил глава ДОР Николай Лукашук.

По информации Сергея Лысака, в город прилетело 15 снарядов.

Жертв и пострадавших у населения нет.

Сегодня мы также писали о взрывах в Кривом Роге. По предварительным данным, по городу попали баллистические ракеты.

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Новости Днепра про Вражеский обстрел Никополя: изуродованные дома и линии электропередачУкраїнська Новости Днепра про Вражеский обстрел Никополя: изуродованные дома и линии электропередачРусский

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