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Ворожий обстріл Нікополя: понівечені будинки і лінії електропередач

Сьогодні 19:07
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Сьогодні від ранку ворожі ракети тричі обстрілювали Нікополь. 

Новости Днепра про Ворожий обстріл Нікополя: понівечені будинки і лінії електропередач

Про це повідомили у Дніпро ОВА та облраді. Обстріли проводили з важкої артилерії.

“Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, 5 господарчих споруд, 3 лінії електропередачі та 2 газопроводи”, – заявив голова ДОР Микола Лукашук.

За інформацією Сергія Лисака, до міста прилетіло 15 снарядів. 

Жертв і постраждалих серед населення немає.

Сьогодні ми також писали про вибухи у Кривому Розі. За попередніми даними, по місту цілили із балістичних ракет. 

Новости Днепра про Ворожий обстріл Нікополя: понівечені будинки і лінії електропередачУкраїнська

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