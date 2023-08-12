Ворожий обстріл Нікополя: понівечені будинки і лінії електропередач

Сьогодні від ранку ворожі ракети тричі обстрілювали Нікополь.

Про це повідомили у Дніпро ОВА та облраді. Обстріли проводили з важкої артилерії.

“Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено 15 житлових будинків, 5 господарчих споруд, 3 лінії електропередачі та 2 газопроводи”, – заявив голова ДОР Микола Лукашук.

За інформацією Сергія Лисака, до міста прилетіло 15 снарядів.

Жертв і постраждалих серед населення немає.

Сьогодні ми також писали про вибухи у Кривому Розі. За попередніми даними, по місту цілили із балістичних ракет.

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