В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложнения

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, сегодня в реанимации скончался 11-летний мальчик.
Были проведены оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям от 3 до 17 лет. После операции многим из них стало плохо.
Правоохранители установили, что пациентам вводился запрещенный препарат.
Прокуратура уже начала следствие. Также была создана специальная комиссия для установления возможных правонарушений.
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