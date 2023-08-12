В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложнения

Прокуратура города Днепр начала проверку по факту возможного ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, сегодня в реанимации скончался 11-летний мальчик.

Были проведены оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям от 3 до 17 лет. После операции многим из них стало плохо.

Правоохранители установили, что пациентам вводился запрещенный препарат.

Прокуратура уже начала следствие. Также была создана специальная комиссия для установления возможных правонарушений.

Читайте также

Українська Русский

Автор: