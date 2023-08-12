Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложнения

В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложнения

Сегодня 14:14
просмотров

Прокуратура города Днепр начала проверку по факту возможного ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

Новости Днепра про В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложнения

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, сегодня в реанимации скончался 11-летний мальчик.

Были проведены оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям от 3 до 17 лет. После операции многим из них стало плохо.

Правоохранители установили, что пациентам вводился запрещенный препарат.

Прокуратура уже начала следствие. Также была создана специальная комиссия для установления возможных правонарушений.

Читайте также

Новости Днепра про В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложненияУкраїнська Новости Днепра про В днепровской больнице скончался 11-летний мальчик, еще у 5 детей возникли осложненияРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенок
Новости Днепра
Сегодня 15:34
На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенок

В Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись автомобили Renault Cangoo и…

В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 13:22
В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)

В городе Каменском Днепропетровской области на перекрестке улицы Михаила Грушевского…

Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев
Новости Днепра
Сегодня 12:32
Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил украинцев о тяжелых…

Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА
Новости Днепра
Сегодня 11:31
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Кривой Рог сегодня обстреляли из баллистических ракет.

Последние новости

На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенок
На Днепропетровщине в результате ДТП перевернулся автомобиль: пострадал ребенок

В Кривом Роге Днепропетровской области столкнулись автомобили Renault Cangoo и Skoda.

Сегодня 15:34
5
просмотров
В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)
В Днепропетровской области на полной скорости столкнулись ВАЗ и Skoda (ВИДЕО)

В городе Каменском Днепропетровской области на перекрестке улицы Михаила Грушевского и улицы Сергея Слисаренко произошло ДТП.

Сегодня 13:22
6
просмотров
Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев
Осень будет очень тяжелой: глава МИД предупреждает украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил украинцев о тяжелых временах.

Сегодня 12:32
11
просмотров
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА
Кривой Рог обстреляли из баллистики — ОВА

Кривой Рог сегодня обстреляли из баллистических ракет.

Сегодня 11:31
8
просмотров
В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул
В Кривом Роге раздались взрывы — Вилкул

Сегодня в 10 часов утра в Кривом Роге раздались взрывы.

Сегодня 10:27
9
просмотров
СК Днепр-1 может сменить главного тренера — СМИ
СК Днепр-1 может сменить главного тренера — СМИ

СК Днепр-1 может уволить Александра Кучера из-за неудовлетворительных результатов в еврокубках.

Сегодня 09:34
8
просмотров
Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус
Смертельное ДТП возле Днепра: Lanos врезался в микроавтобус

Возле поселка Супина Могилевской поселковой территориальной общины Днепровского района произошло смертельное ДТП.

Сегодня 08:48
13
просмотров
Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день
Погода на 12 августа: днепрян ждет хороший летний день

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
6
просмотров
+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары
+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары

В Днепр во второй раз вернется адская африканская жара.

Вчера 22:00
87
просмотров
В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе
В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе

Несмотря на прогнозы экспертов, цена на бахчевые летит вниз.

Вчера 21:21
96
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх