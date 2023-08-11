+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары

После небольшой дождевой паузы август продолжит бить все температурные рекорды. В минувшие выходные мы пережили волну адской африканской жары от которой плавился асфальт. А металлические поверхности накалялись настолько, что при большом желании можно было пожарить яичницу.
С 14 августа значительную территорию Украины накроет новая волна африканской жары. Уже завтра температура воздуха прогреется до +30 градусов тепла. Особенно будет жарить на юге и востоке, где в конце следующей недели столбики термометров снова будут показывать рекордные +34+37 градусов.
Даже ночью температура воздуха не опуститься ниже +22 градусов тепла.
Об аномальной жаре предупреждает и Укргидрометцентр.
Лучше ограничить пребывание на улице в пиковые дневные часы, а если выйти все же нужно, то с собой берите холодную воду. Старайтесь ходить в тени или наденьте на голову кепку. Одежду лучше выбирать светлую и из натуральных тканей. Не употребляйте алкоголь и жирную пищу.
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