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  • +22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары

+22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары

Сегодня 22:00
просмотров

В Днепр во второй раз вернется адская африканская жара.

Новости Днепра про +22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары

После небольшой дождевой паузы август продолжит бить все температурные рекорды. В минувшие выходные мы пережили волну адской африканской жары от которой плавился асфальт. А металлические поверхности накалялись настолько, что при большом желании можно было пожарить яичницу.

С 14 августа значительную территорию Украины накроет новая волна африканской жары. Уже завтра температура воздуха прогреется до +30 градусов тепла. Особенно будет жарить на юге и востоке, где в конце следующей недели столбики термометров снова будут показывать рекордные +34+37 градусов.

Даже ночью температура воздуха не опуститься ниже +22 градусов тепла.

Об аномальной жаре предупреждает и Укргидрометцентр.

Новости Днепра про +22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жары

Как уберечься от жары

Лучше ограничить пребывание на улице в пиковые дневные часы, а если выйти все же нужно, то с собой берите холодную воду. Старайтесь ходить в тени или наденьте на голову кепку. Одежду лучше выбирать светлую и из натуральных тканей. Не употребляйте алкоголь и жирную пищу.

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Новости Днепра про +22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жарыУкраїнська Новости Днепра про +22 ночью, а +37 днем: когда Днепр накроет новая волна адской африканской жарыРусский

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