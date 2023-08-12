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  • У дніпровській лікарні помер 11-річний хлопчик, ще у 5 дітей виникли ускладнення

У дніпровській лікарні помер 11-річний хлопчик, ще у 5 дітей виникли ускладнення

Сьогодні 14:14
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Прокуратура міста Дніпро розпочала перевірку за фактом можливого неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

Новости Днепра про У дніпровській лікарні помер 11-річний хлопчик, ще у 5 дітей виникли ускладнення

Як повідомляє пресслужба прокуратури, сьогодні у реанімації помер 11-річний хлопчик. 

Було проведено оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років. Після операції багатьом з них стало погано.

Правоохоронці встановили, що пацієнтам вводився заборонений препарат. 

Прокуратура вже розпочала слідство. Також була створена спеціальна комісія, для встановлення можливих правопорушень.

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Новости Днепра про У дніпровській лікарні помер 11-річний хлопчик, ще у 5 дітей виникли ускладненняУкраїнська

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