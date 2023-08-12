У дніпровській лікарні помер 11-річний хлопчик, ще у 5 дітей виникли ускладнення

Як повідомляє пресслужба прокуратури, сьогодні у реанімації помер 11-річний хлопчик.
Було проведено оперативні втручання 4 дорослим та 5 дітям віком від 3 до 17 років. Після операції багатьом з них стало погано.
Правоохоронці встановили, що пацієнтам вводився заборонений препарат.
Прокуратура вже розпочала слідство. Також була створена спеціальна комісія, для встановлення можливих правопорушень.
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