На Дніпропетровщині на повній швидкості зіштовхнулися ВАЗ та Skoda (ВІДЕО)

У місті Кам'янське Дніпропетровської області на перехресті вулиці Михайла Грушевського та вулиці Сергія Слісаренка сталося ДТП.

Зіштовхнулися автомобілі ВАЗ та Skoda. Свідки аварії одразу побігли надавати допомогу постраждалим.

За попередніми даними водій автомобіля Skoda намагався повернути ліворуч і у цей момент зіштовхнувся із ВАЗом.

Обидві автівки зазнали серйозних ушкоджень.

ДТП сталося вчора, близько 17 години, момент аварії потрапив на камери зовнішнього спостереження і був опублікований у Telegram-каналі dnepro.net.

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