На Дніпропетровщині на повній швидкості зіштовхнулися ВАЗ та Skoda (ВІДЕО)

Зіштовхнулися автомобілі ВАЗ та Skoda. Свідки аварії одразу побігли надавати допомогу постраждалим.
За попередніми даними водій автомобіля Skoda намагався повернути ліворуч і у цей момент зіштовхнувся із ВАЗом.
Обидві автівки зазнали серйозних ушкоджень.
ДТП сталося вчора, близько 17 години, момент аварії потрапив на камери зовнішнього спостереження і був опублікований у Telegram-каналі dnepro.net.
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Козенко Антон
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