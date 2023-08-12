Осінь буде дуже важкою: голова МЗС попереджає українців

Кулеба вважає, що восени Україну почнуть примушувати до мирних перемовин із Росією.
“Ці голоси стають дедалі голоснішими. Але ми робитимемо все в рамках міжнародного права та кримінального законодавства, щоб ці голоси згасали. Буде дуже важкий політичний сезон, усіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь. “, — заявив міністр.
Також голова МЗС розповів про зустріч Володимира Зеленського з дипкорпусом, у ході якої перед представникам країни за кордоном було поставлено декілька нових завдань.
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