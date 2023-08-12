Осінь буде дуже важкою: голова МЗС попереджає українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив українців про важкі часи.

Кулеба вважає, що восени Україну почнуть примушувати до мирних перемовин із Росією.

“Ці голоси стають дедалі голоснішими. Але ми робитимемо все в рамках міжнародного права та кримінального законодавства, щоб ці голоси згасали. Буде дуже важкий політичний сезон, усіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь. “, — заявив міністр.

Також голова МЗС розповів про зустріч Володимира Зеленського з дипкорпусом, у ході якої перед представникам країни за кордоном було поставлено декілька нових завдань.

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