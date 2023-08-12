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Кривий Ріг обстріляли балістикою – ОВА

Сьогодні 11:31
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Кривий Ріг сьогодні обстріляли з балістичних ракет. 

 

Новости Днепра про Кривий Ріг обстріляли балістикою - ОВА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За попередньою інформацією вибухи були ще до ввімкнення сирени. 

“Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика. Головне – без жертв. Всі деталі нині уточнюються”, – написав Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Два вибухи пролунали з інтервалом у декілька секунд, о 10 годині ранку. 

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