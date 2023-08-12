Кривий Ріг обстріляли балістикою – ОВА

Кривий Ріг сьогодні обстріляли з балістичних ракет.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

За попередньою інформацією вибухи були ще до ввімкнення сирени.

“Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика. Головне – без жертв. Всі деталі нині уточнюються”, – написав Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Два вибухи пролунали з інтервалом у декілька секунд, о 10 годині ранку.

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