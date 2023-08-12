У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул

Про це заявив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.
ППО повідомляє про загрозу балістики зі сходу.
У східних областях країни лунає тривога. Мешканців просять не публікувати фото і відеоматеріали.
ПС ЗСУ кажуть про загрозу, та просять не виходити з укриттів.
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