У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул

Сьогодні о 10 годині ранку у Кривому Розі пролунали вибухи.

Про це заявив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

ППО повідомляє про загрозу балістики зі сходу.

У східних областях країни лунає тривога. Мешканців просять не публікувати фото і відеоматеріали.

ПС ЗСУ кажуть про загрозу, та просять не виходити з укриттів.

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