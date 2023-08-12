Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул

Сьогодні 10:27
просмотров

Сьогодні о 10 годині ранку у Кривому Розі пролунали вибухи.

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи - Вілкул

Про це заявив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

ППО повідомляє про загрозу балістики зі сходу.

У східних  областях країни лунає тривога. Мешканців просять не публікувати фото і відеоматеріали.

ПС ЗСУ кажуть про загрозу, та просять не виходити з укриттів. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі пролунали вибухи - ВілкулУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

СК Дніпро-1 може змінити головного тренера – ЗМІ
Новини Дніпра
Сьогодні 09:34
СК Дніпро-1 може змінити головного тренера – ЗМІ

СК Дніпро-1 може звільнити Олександра Кучера через незадовільні результати у…

Смертельне ДТП біля Дніпра: Lanos врізався у мікроавтобус
Новини Дніпра
Сьогодні 08:48
Смертельне ДТП біля Дніпра: Lanos врізався у мікроавтобус

Біля селища Супина Могилівської селищної територіальної громади Дніпровського району сталося смертельне…

+22 вночі, а +37 вдень: коли Дніпро накриє нова хвиля пекельної африканської спеки
Новини Дніпра
Вчора 22:00
+22 вночі, а +37 вдень: коли Дніпро накриє нова хвиля пекельної африканської спеки

До Дніпра вдруге повернеться пекельна африканська спека.

У Дніпрі стрімко летять вниз ціни на українські кавуни: яка вартість кілограму баштанних у серпні
Новини Дніпра
Вчора 21:21
У Дніпрі стрімко летять вниз ціни на українські кавуни: яка вартість кілограму баштанних у серпні

Попри прогнози експертів ціна на баштанні летить вниз.

Наверх