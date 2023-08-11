У Дніпрі стрімко летять вниз ціни на українські кавуни: яка вартість кілограму баштанних у серпні

Попри прогнози експертів ціна на баштанні летить вниз.

Якщо на початку року експерти нас лякали дорогими кавунами, то зараз вони зазначають, що ціна на баштанні стрімко падає. Фахівці Інституту аграрної економіки підрахували, що ягоди вартуватимуть 30 гривень за кілограм, проте уже зараз на ринку чимало кавунів, за які просять по 20 гривень.

Таке стрімке падіння пов’язують з погодними умовами. Через пекельну спеку кавуни скоріше дозріли, тож ринок зараз перенасичений українськими та імпортними кавунами. На вартість також впливає посуха. На півдні немає дощів, тож якість ягід не дозволяє просити за них великі гроші.

Українські продавці кавунів просять за гуртові покупки баштанних у середньому 10-17 гривень/кг. Це на третину дешевше, ніж минулого тижня та на 24% менше, ніж торік.

Що цікаво, на початку сезону кавуни продавали дорожче, ніж в аналогічний період торік. Попит зменшився, а пропозиція велика, тож ймовірно, ціни полетять ще нижче.

Що ж стосується Дніпра, то у супермаркеті Варус кілограм кавуна віддають за 23 гривні. Днями тут оголосили акцію, тому ціна на них стрімко впала.

У супермакеті АТБ на кавуни теж акція, хоча і не така приваблива як в конкурентів.

Елітний безнасінний кавун продають за 54 гривні. Завезли його з Туреччини.

На ринках ситуація різна. Можна знайти кавун і за 20 гривень кілограм, усе залежить від продавця та сорту. У середньому ціна на баштанні коливається в межах 20-30 гривень.

Нагадаємо, мешканці Дніпра знайшли на ринку дині та кавуни, перенасичені нітратами.

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