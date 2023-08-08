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  • Майже в 50 разів більше норми: мешканці Дніпра знайшли на ринку дині та кавуни, перенасичені нітратами

Майже в 50 разів більше норми: мешканці Дніпра знайшли на ринку дині та кавуни, перенасичені нітратами

Сьогодні 10:56
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Сезон кавунів та динь уже розпочався, але не усі плоди є безпечними для вживання. Деякі із них можуть мати надто високий вміст нітратів.

Новости Днепра про Майже в 50 разів більше норми: мешканці Дніпра знайшли на ринку дині та кавуни, перенасичені нітратами

Саме такі кавуни та дині знайшли мешканців Дніпра.

Як пише у Facebook Вадим Урядник, він купив на одному із ринків на житловому масиві Перемога ці фрукти та вирішив перевірити їх на вміст нітратів. Чоловік був шокований.

Так, у кавуні показало 1100 та 2900 мг при нормі у 60. У дині показник менший, проте теж значно вище норми: 450 мг при нормі 90.

Новости Днепра про Майже в 50 разів більше норми: мешканці Дніпра знайшли на ринку дині та кавуни, перенасичені нітратами

Містяни були шоковані цим: “Жесть”, “Перевищення в 50 разів” тощо.

Новости Днепра про Майже в 50 разів більше норми: мешканці Дніпра знайшли на ринку дині та кавуни, перенасичені нітратами

Новости Днепра про Майже в 50 разів більше норми: мешканці Дніпра знайшли на ринку дині та кавуни, перенасичені нітратами

Звісно, не у кожного вдома є такий прилад, тому ось вам кілька простих правил, як знизити до мінімуму ризики отруїтись кавуном чи динею:

  • купуйте фрукти тільки в перевірених супермаркетах, де здійснюється належний санітарний контроль;
  • купуючи плід на ринку, попросіть у продавця відповідний сертифікат про те, що продукція безпечна;
  • не купуйте розрізані, зіпсовані, тріснуті, прим’яті плоди – в них більше мікробів, ніж корисних речовин;
  • перед тим, як розрізати плід, ретельно вимийте його, бажано облити його окропом та холодною водою;
  • не витирайте плід, дайте висохнути, тоді майже всі бактерії загинуть.

Нагадаємо, раніше ми писали, де дешевше продають кавуни та дині у Дніпрі – на ринку чи в супермаркеті: порівняння цін.

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Новости Днепра про Майже в 50 разів більше норми: мешканці Дніпра знайшли на ринку дині та кавуни, перенасичені нітратамиУкраїнська

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