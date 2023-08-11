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  • Мало не відкусив ніс: у Дніпрі хлопець заради розваги бив свою дівчину та знімав це на телефон

Мало не відкусив ніс: у Дніпрі хлопець заради розваги бив свою дівчину та знімав це на телефон

Сьогодні 14:05
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Жахливий інцидент стався вночі 9 серпня у будинку на вулиці Набережна Перемоги, 140.

Новости Днепра про Мало не відкусив ніс: у Дніпрі хлопець заради розваги бив свою дівчину та знімав це на телефон

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, хлопець заради розваги знущався над своєю дівчиною: бив її, принижував, а в якийсь момент мало не відкусив ніс.

Усі ці звірства він знімав на телефон, щоб потім показати друзям. 

Сусіди почули крики бідолашної дівчини та викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Обережно, ці кадри можуть вас шокувати!!!

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Новости Днепра про Мало не відкусив ніс: у Дніпрі хлопець заради розваги бив свою дівчину та знімав це на телефонУкраїнська

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