У Дніпрі в Сільпо на Пастера місцеві мешканці помітили неприємний сюрприз.
Так, у відділі з хлібобулочними виробами на полиці з готовою продукцією містяни зафільмували тарганів.
Відео опублікували у соціальних мережах.
На кадрах видно, що по випічці бігають комахи.
Ми вирішили подзвонити в Сільпо, щоб вони прокоментували цю інформацію, але за номером, вказаним у мережі, відповідає тільки автовідповідач.
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Ми звернулися за коментарем до поліції.
Бережіть себе!