Мешканці Дніпра стверджують, що помітили у Сільпо на Пастера тарганів (ВІДЕО)

Неприємний сюрприз...

У Дніпрі в Сільпо на Пастера місцеві мешканці помітили неприємний сюрприз.

Так, у відділі з хлібобулочними виробами на полиці з готовою продукцією містяни зафільмували тарганів.

Відео опублікували у соціальних мережах.

На кадрах видно, що по випічці бігають комахи.

Ми вирішили подзвонити в Сільпо, щоб вони прокоментували цю інформацію, але за номером, вказаним у мережі, відповідає тільки автовідповідач.

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