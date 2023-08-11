Мешканці Дніпра стверджують, що помітили у Сільпо на Пастера тарганів (ВІДЕО) - Днепр Инфо
Мешканці Дніпра стверджують, що помітили у Сільпо на Пастера тарганів (ВІДЕО)
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Сегодня 12:59

Неприємний сюрприз...

Новости Днепра про Мешканці Дніпра стверджують, що помітили у Сільпо на Пастера тарганів (ВІДЕО)

У Дніпрі в Сільпо на Пастера місцеві мешканці помітили неприємний сюрприз.

Так, у відділі з хлібобулочними виробами на полиці з готовою продукцією містяни зафільмували тарганів.

Відео опублікували у соціальних мережах.

На кадрах видно, що по випічці бігають комахи.

Ми вирішили подзвонити в Сільпо, щоб вони прокоментували цю інформацію, але за номером, вказаним у мережі, відповідає тільки автовідповідач.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра стверджують, що помітили у Сільпо на Пастера тарганів (ВІДЕО)Українська

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