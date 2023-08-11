Розміром з перепелине яйце: на Дніпропетровщині випав град

На Дніпропетровщині лютує негода.

З ночі у Дніпрі та місцями по області йдуть сильні дощі, густі хмари затягнули небо – навіть немає надії на сонечко.

А в Синельниківському районі ще й випав град розміром з перепелине яйце.

Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

У Дніпрі негода вже також наробила біди – деякі вулиці міста затопило.

Зазначимо, за прогнозами синоптиків, сьогодні на Дніпропетровщині дощ буде увесь день, а також можливі шквали та гроза.

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