Розміром з перепелине яйце: на Дніпропетровщині випав град

З ночі у Дніпрі та місцями по області йдуть сильні дощі, густі хмари затягнули небо – навіть немає надії на сонечко.
А в Синельниківському районі ще й випав град розміром з перепелине яйце.
Фото опублікували місцеві Telegram-канали.
У Дніпрі негода вже також наробила біди – деякі вулиці міста затопило.
Зазначимо, за прогнозами синоптиків, сьогодні на Дніпропетровщині дощ буде увесь день, а також можливі шквали та гроза.
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