В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе

Если в начале года эксперты нас пугали дорогими арбузами, то сейчас они отмечают, что цена на бахчевые стремительно падает. Специалисты Института аграрной экономики подсчитали, что ягоды будут стоить 30 гривен за килограмм, однако уже сейчас на рынке немало арбузов, за которые просят по 20 гривен.
Такое стремительное падение связывают с погодными условиями. Из-за адской жары арбузы быстрее созрели, поэтому рынок сейчас перенасыщен украинскими и импортными арбузами. На стоимость также оказывает влияние засуха. На юге нет дождей, поэтому качество ягод не позволяет просить за них большие деньги.
Украинские продавцы арбузов просят за оптовые покупки бахчевых в среднем 10-17 гривен/кг. Это на треть дешевле, чем на прошлой неделе и на 24% меньше, чем в прошлом году.
Что интересно, в начале сезона арбузы продавали дороже, чем в аналогичный период в прошлом году. Спрос уменьшился, а предложение большое, так что вероятно, цены полетят еще ниже.
Что касается Днепра, то в супермаркете Варус килограмм арбуза отдают за 23 гривны. На днях здесь объявили акцию, поэтому цена на них упала.
В супермакете АТБ на арбузы тоже акция, хотя и не столь привлекательная как у конкурентов.
Элитный бессемянный арбуз продают за 54 гривны. Привезли его из Турции.
На рынках ситуация разная. Можно найти арбуз и за 20 гривен, все зависит от продавца и сорта. В среднем цена на бахчевые колеблется в пределах 20-30 гривен.
Напомним, жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами.
Читайте также:
Автор:
В Днепре вандалы поиздевались над стенами инклюзивного центра на Слобожанском…
Вечером в пятницу на Победе сбили велосипедиста.
В Днепре возобновили брусчатку на проспекте Яворницкого.
Ненастье бушует на Днепропетровщине.
В небе над Днепром в эти выходные можно увидеть пик потока Персеиды.
В Днепре вандалы поиздевались над стенами инклюзивного центра на Слобожанском проспекте.
Вечером в пятницу на Победе сбили велосипедиста.
В Днепре возобновили брусчатку на проспекте Яворницкого.
Сегодня слишком "аварийный" день...
Ненастье бушует на Днепропетровщине.
14 августа в Украине отмечают Первый или Медовый Спас. В этот день в церковь несут мед и мак, едят выпечку и не занимаются рукоделием. В старину по погоде на Спас люди предсказывали, каким будет следующий год.
Сегодня в Днепре пасмурно и дождливо, но горожане могут улучшить себе настроение маленькими цветущими солнышками.
На днях в Днепре анонсировали появление кругового перекрестка на проспекте Калнышевского.
В Днепре продолжается большой молодежный форум.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!