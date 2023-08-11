В Днепре стремительно летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых в августе

Несмотря на прогнозы экспертов, цена на бахчевые летит вниз.

Если в начале года эксперты нас пугали дорогими арбузами, то сейчас они отмечают, что цена на бахчевые стремительно падает. Специалисты Института аграрной экономики подсчитали, что ягоды будут стоить 30 гривен за килограмм, однако уже сейчас на рынке немало арбузов, за которые просят по 20 гривен.

Такое стремительное падение связывают с погодными условиями. Из-за адской жары арбузы быстрее созрели, поэтому рынок сейчас перенасыщен украинскими и импортными арбузами. На стоимость также оказывает влияние засуха. На юге нет дождей, поэтому качество ягод не позволяет просить за них большие деньги.

Украинские продавцы арбузов просят за оптовые покупки бахчевых в среднем 10-17 гривен/кг. Это на треть дешевле, чем на прошлой неделе и на 24% меньше, чем в прошлом году.

Что интересно, в начале сезона арбузы продавали дороже, чем в аналогичный период в прошлом году. Спрос уменьшился, а предложение большое, так что вероятно, цены полетят еще ниже.

Что касается Днепра, то в супермаркете Варус килограмм арбуза отдают за 23 гривны. На днях здесь объявили акцию, поэтому цена на них упала.

В супермакете АТБ на арбузы тоже акция, хотя и не столь привлекательная как у конкурентов.

Элитный бессемянный арбуз продают за 54 гривны. Привезли его из Турции.

На рынках ситуация разная. Можно найти арбуз и за 20 гривен, все зависит от продавца и сорта. В среднем цена на бахчевые колеблется в пределах 20-30 гривен.

Напомним, жители Днепра нашли на рынке дыни и арбузы, перенасыщенные нитратами.

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