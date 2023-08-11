В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили

В суде воровка признала свою вину.

Недавно в Кривом Роге женщина украла из магазина Ева туалетную воду Donna Trussardi (а точнее тестер, где от 100 мл осталось всего 30). С места происшествия злоумышленница сбежала.

Отмечается, что сумма ущерба магазину составила 470 гривен.

Полиция разыскала воровку и задержала. Дело передали в суд.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Известно, что женщина не работает, замужем и имеет несовершеннолетнюю дочь.

В суде злоумышленница признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком один год.

Признать виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины. Назначить согласованную меру наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет. На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытанием, установив ей испытательный срок на 1 (один) год, при условии, что она в течение испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит возложенные на нее обязанности, – говорится в решении суда.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области лицеиста судили из-за Elfbar.

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