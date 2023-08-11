Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили

В Кривом Роге женщина украла из «Евы» туалетную воду: какое наказание ей назначили

Сегодня 15:15
просмотров

В суде воровка признала свою вину.

Новости Днепра про В Кривом Роге женщина украла из

Недавно в Кривом Роге женщина украла из магазина Ева туалетную воду Donna Trussardi (а точнее тестер, где от 100 мл осталось всего 30). С места происшествия злоумышленница сбежала.

Отмечается, что сумма ущерба магазину составила 470 гривен.

Полиция разыскала воровку и задержала. Дело передали в суд.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Известно, что женщина не работает, замужем и имеет несовершеннолетнюю дочь.

В суде злоумышленница признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком один год.

Признать виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины. Назначить согласованную меру наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет. На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытанием, установив ей испытательный срок на 1 (один) год, при условии, что она в течение испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит возложенные на нее обязанности, – говорится в решении суда.

Новости Днепра про В Кривом Роге женщина украла из

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области лицеиста судили из-за Elfbar.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге женщина украла из Українська Новости Днепра про В Кривом Роге женщина украла из Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Размером с перепелиное яйцо: на Днепропетровщине выпал град
Новости Днепра
Сегодня 13:33
Размером с перепелиное яйцо: на Днепропетровщине выпал град

На Днепропетровщине бушует непогода.

Житель Кривого Рога украл 3 миллиона, выдавая себя за «Николаевского Ванька»
Новости Днепра
Сегодня 12:00
Житель Кривого Рога украл 3 миллиона, выдавая себя за «Николаевского Ванька»

Криворожец создал телеграмм-канал, полностью копировавший один из самых известных николаевских…

74-летний водитель поехал на «красный»: в центре Днепра столкнулись Volkswagen и Mitsubishi
Новости Днепра
Сегодня 11:50
74-летний водитель поехал на «красный»: в центре Днепра столкнулись Volkswagen и Mitsubishi

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

В Днепропетровской области лицеиста судили из-за Elfbar
Новости Днепра
Сегодня 11:14
В Днепропетровской области лицеиста судили из-за Elfbar

В суде рассматривали дело несовершеннолетнего парня, курившего электронное устройство Elfbar.

Последние новости

Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик
Гулял с бабушкой: в Днепре потерялся 4-летний мальчик

В Днепре патрульные помогли вернуться домой потерявшемуся мальчику.

Сегодня 15:24
3
просмотров
Жители Днепра жалуются на стаю собак, которая каждую ночь разрывает кошек
Жители Днепра жалуются на стаю собак, которая каждую ночь разрывает кошек

В Днепре орудует стая собак, которая каждую ночь разрывает животных.

Сегодня 14:36
3
просмотров
Чуть не откусил нос: в Днепре парень ради развлечения избивал свою девушку и снимал это на телефон
Чуть не откусил нос: в Днепре парень ради развлечения избивал свою девушку и снимал это на телефон

Ужасный инцидент произошел ночью 9 августа в доме по улице Набережная Победы, 140.

Сегодня 14:05
4
просмотров
Российский «Кинжал» убил мальчика в Ивано-Франковской области
Российский «Кинжал» убил мальчика в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области в результате ракетного удара погиб 8-летний мальчик.

Сегодня 13:55
4
просмотров
Размером с перепелиное яйцо: на Днепропетровщине выпал град
Размером с перепелиное яйцо: на Днепропетровщине выпал град

На Днепропетровщине бушует непогода.

Сегодня 13:33
7
просмотров
Зачем в Днепре в парке Зеленый Гай снова перекладывают плитку
Зачем в Днепре в парке Зеленый Гай снова перекладывают плитку

В Днепре в Зеленом Гае снова перекладывают плитку.

Сегодня 13:25
6
просмотров
Жители Днепра утверждают, что заметили в Сильпо на Пастера тараканов (ВИДЕО)
Жители Днепра утверждают, что заметили в Сильпо на Пастера тараканов (ВИДЕО)

Неприятный сюрприз...

Сегодня 12:59
3
просмотров
Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)
Как выглядел старинный дом Штромберга в Днепре: его снесли ради расширения ЦУМа (ФОТО)

Часть старинных зданий в центре Днепра были снесены для строительства новых на то время магазинов. Одним из таких стал дом Штромберга. Построенный в начале прошлого века, он пережил Вторую мировую войну, но был снесен при реконструкции соседствующего рядом с ним…

Сегодня 12:40
8
просмотров
Рыбовод и бутафор: какие самые нетипичные вакансии предлагают в Днепре и области
Рыбовод и бутафор: какие самые нетипичные вакансии предлагают в Днепре и области

В Днепропетровской областной службе занятости опубликовали наиболее нетипичные вакансии, которые предлагали в Днепре и области.

Сегодня 12:40
5
просмотров
Житель Кривого Рога украл 3 миллиона, выдавая себя за «Николаевского Ванька»
Житель Кривого Рога украл 3 миллиона, выдавая себя за «Николаевского Ванька»

Криворожец создал телеграмм-канал, полностью копировавший один из самых известных николаевских каналов с национальным именем.

Сегодня 12:00
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх