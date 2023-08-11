В Днепре в одном из районов города 15 августа не будет воды почти сутки: набирайте полные ванны

В Днепре во вторник, 15 августа, в Индустриальном районе не будет воды почти сутки – с 01:00 до 23:00.
Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводе.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Это будет касаться: ул. Донецкое шоссе, ул. Калиновая, просп. Слобожанский, ул. Василия Сухомлинского, а также Самаровки, Слобожанского, Степного, Чумаков и Новомосковска. Кроме того, на близлежащих улицах возможны перебои с водоснабжением, снижение давления воды.
Отмечается, что восстановление устойчивого режима водоснабжения ожидается 16 августа на 10:00.
Напомним, ранее мы писали: Масштабное отключение света в Днепре 14-17 августа: все адреса.
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